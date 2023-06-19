Спикер Рады считает, что выборы на Украине нужно проводить по окончании военного положения

По словам Руслана Стефанчука, если бы выборы можно было провести в ходе боевых действий, то "это могло бы привести к разрыву государства"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Выборы на Украине необходимо проводить сразу после завершения режима военного положения в стране. Об этом заявил глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Законодательство Украины предусматривает, что во время военного положения проведение любых выборов невозможно. <...> Потому что мы не знаем, как организовать голосование почти для 7 млн человек, которые находятся за пределами Украины. <...> Мы не знаем, как обеспечить должное представительство, явку других граждан во время действия военного положения. Поэтому мне кажется, что наиболее правильное и мудрое решение - провести выборы сразу после завершения военного положения", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

Стефанчук подчеркнул, что если бы выборы можно было провести в ходе боевых действий, то "это могло бы привести к разрыву государства".

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что украинские власти должны найти способ провести в срок парламентские и президентские выборы. В ответ на это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в условиях действующего в стране военного положения "никаких выборов проходить не может". В беседе с ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник ранее напомнил, что для проведения парламентских выборов 29 октября 2023 года, как это положено по закону, Украина после 18 августа должна не продлевать военное положение, а объявить о проведении выборов и начале 28 августа избирательной кампании, которая должна продлиться 60 дней. В соответствии с законодательством страны очередные выборы президента должны пройти весной 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в стране 24 февраля 2022 года. Срок его действия продлевался неоднократно. В последний раз это произошло 20 мая текущего года, когда военное положение было продлено Верховной радой на 90 дней - до 18 августа.