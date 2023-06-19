СМИ: оборонные компании Европы опасаются чрезмерного контроля ЕС за рынком боеприпасов

Как сообщило издание Defense News, ЕС рассматривает возможность взятия на себя роли арбитра, который может обязать компании, продающие сырье, отдавать приоритет поставкам продукции определенным производителям боеприпасов

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Европейские оборонные компании опасаются усиления контроля Евросоюза за рынком вооружений и боеприпасов на континенте после принятия программы по наращиванию производства снарядов для поставок Киеву и восполнения собственных запасов. Об этом в понедельник сообщил еженедельник Defense News.

По его данным, в рамках инициативы расширения производства артиллерийских снарядов ЕС рассматривает возможность взятия на себя роли арбитра и посредника, который может обязать компании, продающие сырье, отдавать приоритет поставкам продукции определенным производителям боеприпасов, не имеющим данного сырья. "Предложение Еврокомиссии (ЕК) заключается в обеспечении приоритетных заказов для помощи производителям, например с поставками сырья, - заявил представитель ЕК. - Комиссия могла бы попросить поставщиков отдать приоритет поставкам именно этим компаниям".

По словам собеседника издания, данная инициатива находится на рассмотрении ЕС как "временная экстренная мера", однако уже вызывает беспокойство европейских стран и компаний. Они считают, что план может дать ЕС слишком много полномочий и повлечь за собой возможное нарушение коммерческой тайны или распространения конфиденциальной информации.

Вице-президент норвежской оборонной компании Nammo Вегард Санде сообщил Defense News, что производители ожидают, что ЕС может вынудить предприятия с избытком сырья перепродавать его конкурентам, испытывающим дефицит. "Мы все еще в ожидании принятия законодательства, однако я предполагаю, что оно окажет влияние на стратегию и конкуренцию, если они [ЕС] заставят компании продавать сырье другим предприятиям", - сказал он, отметив, что это вызовет недовольство со стороны лидеров отрасли. По его словам, фирмы могут начать скрывать содержимое своих запасов, чтобы не делиться продукцией с конкурентами.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС ставит задачу передать Украине еще 1 млн боеприпасов в ближайшие 12 месяцев. Он сообщил, что 24 страны ЕС присоединились к инициативе о расширении производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм, на что выделено €1 млрд. Боррель уточнил, что Европейское оборонное агентство занимается этим вопросом.