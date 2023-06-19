Катар и ОАЭ договорились восстановить дипломатические отношения

Посольства и консульства двух стран начинают работать с 19 июня

ДУБАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) решили восстановить дипломатические отношения, посольства и консульства двух стран начинают работать с понедельника, 19 июня. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Катара.

"На основе соглашения в Эль-Уле и стремления двух стран к укреплению двусторонних отношений Катар и ОАЭ объявляют о восстановлении дипломатических отношений с возобновлением работы посольства Катара в Абу-Даби и консульства в Дубае, а также посольства ОАЭ в Дохе в понедельник, 19 июня 2023 года", - говорится в заявлении, размещенном на странице МИД эмирата в Twitter.

"Стороны подтверждают, что этот шаг является воплощением воли руководства двух стран и [направлен] на укрепление совместной арабской работы с целью реализации стремлений двух братских народов", - подчеркивается в заявлении.

В июне 2017 года Бахрейн, Египет, Йемен, Ливия, ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Главной причиной этого решения была названа дестабилизирующая роль Катара и поддержка эмиратом экстремистской идеологии, а также действующих в регионе группировок. В Дохе эти утверждения назвали голословными.

В январе 2021 года аравийские монархии и Египет подписали на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в саудовском городе Эль-Уля соглашение о прекращении всех разногласий с Катаром, восстановлении с ним полноценных дипломатических отношений, а также о снятии транспортной блокады. Однако не все страны пошли на нормализацию отношений с Дохой. 13 апреля 2023 года МИД Катара сообщил, что с бахрейнской стороной была достигнута договоренность о восстановлении отношений.