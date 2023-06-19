Рамапоса назвал обнадеживающими результаты поездки африканской миссии в РФ и на Украину

По мнению президента ЮАР, позитивный прием, полученный с обеих сторон, "дает основания для оптимизма"

ПРЕТОРИЯ, 19 июня. /ТАСС/. Миротворческая миссия стран Африки считает результаты своей поездки в РФ и на Украину по поискам путей урегулирования украинского кризиса обнадеживающими. Об этом заявил в понедельник президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Одним из ключевых достижений мирной миссии стал позитивный прием, полученный нами с обеих сторон, который мы сочли обнадеживающим и который дает основания для оптимизма в отношении того, что предложения [представленные нами] будут рассмотрены, - указал он в еженедельном обращении к народу ЮАР, опубликованном на официальном портале. - Мы представили [лидерам РФ и Украины] предложение из десяти пунктов, которое, по нашему мнению, может способствовать различным усилиям, прилагаемым различными сторонами для прекращения конфликта".

Президент ЮАР отметил, что в данное предложение, сформулированное в рамках африканской мирной инициативы, включены призывы к деэскалации боевых действий и безотлагательному началу переговоров, освобождению военнопленных и возвращению детей, расширению гуманитарной поддержки и приоритету усилиям по восстановлению.

"Мы подтвердили, что суверенитет стран следует уважать в соответствии с принципами Устава ООН, - отметил Рамапоса. - Мы подчеркнули настоятельную необходимость обеспечения безопасности обеих стран".