СМИ сообщили о гибели трех палестинцев в столкновениях с ВС Израиля в Дженине

По данным агентства Wafa, еще не менее 29 человек получили ранения

КАИР, 19 июня. /ТАСС/. Три палестинца погибли в ходе столкновений с израильскими военными в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Как сообщило в понедельник агентство Wafa со ссылкой на данные палестинского Минздрава, еще не менее 29 человек получили ранения.

По данным агентства, пострадавшие палестинцы госпитализированы. По меньшей мере шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Израильские военные, как информирует Wafa, вошли в Дженин в понедельник утром. На крышах нескольких домов были размещены израильские снайперы. В ряде районов города произошли ожесточенные столкновения между израильскими силовиками и палестинцами. По утверждению агентства, израильтяне применили боевые пули, светошумовые гранаты и отравляющий газ.

В одном из городских кварталов в ходе стычек была разрушена линия водопроводной сети. По данным Wafa, лагерь беженцев в Дженине частично обесточен.

В новость были внесены изменения (10:04 мск) - добавлена информация о пострадавших.