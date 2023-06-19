WP: госсекретарь США может встретиться с Си Цзиньпином 26 июня

При этом, как сообщило издание, пока встреча не подтверждена

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Китае, может в понедельник во второй половине дня встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post.

Издание пишет, что пока встреча не подтверждена. Пока госсекретарь США в течение более 10 часов вел переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и куратором дипломатии страны Ван И.

"Настоящей проверкой степени продуктивности встреч, по крайней мере, с китайской стороны, будет то, получит ли госсекретарь Блинкен [возможность] встретиться с Си Цзиньпином. Откладывание этой возможности до последней минуты говорит о том, что Пекин пытается использовать эту перспективу как рычаг давления", - сообщил газете старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Джейкоб Стоукс.

Как пишет издание, в прошлом руководитель КНР, как правило, проводил встречи с госсекретарями США. В понедельник Блинкен должен встретиться с представителями американского бизнеса в сфере здравоохранения, автомобилестроения и области развлечений.

Блинкен находится с визитом в Пекине с 18 по 19 июня. В воскресенье министр иностранных дел КНР Цинь Ган провел переговоры с американским коллегой. Цинь Ган отметил, что китайско-американские отношения достигли самого низкого уровня с момента установления дипломатических связей между двумя странами. Он заявил, что китайские власти требуют от правительства Соединенных Штатов придерживаться принципа "одного Китая" и не оказывать содействия сепаратистам Тайваня. Глава МИД КНР напомнил, что Китай рассматривает отношения с США, исходя из принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китай привержен построению стабильных, предсказуемых и конструктивных китайско-американских отношений, отметил Цинь Ган.