19 июня, 06:43
Военная операция на Украине

Президент ЮАР заявил, что африканская миротворческая миссия по Украине будет продолжена

Сирил Рамапоса заявил, что африканские страны надеются, что "по мере продвижения процесса можно будет заложить основу для деэскалации конфликта и переговоров - двух важнейших предварительных условий прочного мира"

ПРЕТОРИЯ, 19 июня. /ТАСС/. Миротворческая миссия стран Африки продолжит свои усилия по поиску путей достижения мира на Украине и будет поддерживать соответствующие контакты с лидерами РФ и Украины. Об этом заявил в понедельник президент ЮАР Сирил Рамапоса.

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"Оба президента [Украины Владимир] Зеленский и [РФ Владимир] Путин дали свое согласие на дальнейшие переговоры после состоявшегося первого визита [африканской миссии], - указал он в еженедельном обращении к народу ЮАР, опубликованном на официальном портале. - Поскольку взаимодействие с обеими сторонами и африканскими лидерами продолжается, мы надеемся, что по мере продвижения процесса можно будет заложить основу для деэскалации конфликта и переговоров - двух важнейших предварительных условий прочного мира".

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге Путиным. От имени делегации Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что на саммите России и Африки в июле в Санкт-Петербурге миссия продолжит соответствующие консультации с российской стороной. График и формат ее консультаций с Киевом пока не раскрывается. 

Теги:
ЮАРУкраинаРоссияРамапоса, СирилВоенная операция на Украине
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