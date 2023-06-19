Президент ЮАР заявил, что африканская миротворческая миссия по Украине будет продолжена

Сирил Рамапоса заявил, что африканские страны надеются, что "по мере продвижения процесса можно будет заложить основу для деэскалации конфликта и переговоров - двух важнейших предварительных условий прочного мира"

ПРЕТОРИЯ, 19 июня. /ТАСС/. Миротворческая миссия стран Африки продолжит свои усилия по поиску путей достижения мира на Украине и будет поддерживать соответствующие контакты с лидерами РФ и Украины. Об этом заявил в понедельник президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Оба президента [Украины Владимир] Зеленский и [РФ Владимир] Путин дали свое согласие на дальнейшие переговоры после состоявшегося первого визита [африканской миссии], - указал он в еженедельном обращении к народу ЮАР, опубликованном на официальном портале. - Поскольку взаимодействие с обеими сторонами и африканскими лидерами продолжается, мы надеемся, что по мере продвижения процесса можно будет заложить основу для деэскалации конфликта и переговоров - двух важнейших предварительных условий прочного мира".

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге Путиным. От имени делегации Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что на саммите России и Африки в июле в Санкт-Петербурге миссия продолжит соответствующие консультации с российской стороной. График и формат ее консультаций с Киевом пока не раскрывается.