Глава Приднестровья выразил благодарность России в годовщину Бендерской трагедии

Вадим Красносельский отметил, что российская миротворческая миссия является гарантом стабильности и недопущения повторения трагедии

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский выразил благодарность России, чьи миротворцы остановили в 1992 году вооруженный конфликт на берегах Днестра. Об этом глава республики заявил в ходе начавшихся здесь траурных мероприятий по случаю 31-й годовщины Бендерской трагедии.

"Вооруженное нападение на Бендеры - это военное преступление, повлекшее за собой множество погибших, раненых и искалеченных людей. Мы глубоко благодарны России, остановившей кровопролитие на Днестре в 1992 году, и высоко ценим ее миротворческие усилия по сохранению мира. Подвиг защитников Приднестровья, их мужество и отвага продолжают жить в нашей памяти", - сказал Красносельский во время церемонии возложения цветов к могилам павших на мемориале славы в Бендерах.

Он отметил, что российская миротворческая миссия является гарантом стабильности и недопущения повторения трагедии и выразил сожаление, что власти Молдавии так и не признали вину за развязывание войны против Приднестровья в 1992 году и "стараясь обелить себя, и оправдать преступления, пытаются возложить ответственность за нее на Россию".

В понедельник первые лица, а также министры и депутаты приднестровского парламента возложили цветы к могилам и памятникам в честь защитников Бендер и приняли участие в поминальных службах, которые прошли в храмах Приднестровья. В связи с действием в республике "желтого" уровня террористической опасности власти отменили традиционное шествие к Мемориалу Памяти и Скорби. Тем не менее в течение дня здесь запланировано множество культурных мероприятий, пройдет общегородская минута памяти. Вечером в историческом комплексе "Бендерская крепость" состоится концерт-реквием к 31-й годовщине Бендерской трагедии.

Непризнанное Приднестровье провозглашено 2 сентября 1990 года на левобережье Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Они выступили против действий радикальных политиков Молдавии, добивавшихся тогда выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. Кульминацией конфликта стал штурм города Бендеры 19 июня 1992 года. В Кишиневе тогда назвали эти боевые действия "восстановлением конституционного порядка", в Тирасполе - "военной агрессией" вопреки договоренностям о мирном урегулировании конфликта, принятом парламентом Молдавии.

Остановить братоубийственную войну, в которой погибли свыше 1 тыс. человек и еще десятки тысяч пострадали, стали беженцами, удалось после того, как в июле 1992 года в Москве было подписано соглашение о мирном урегулировании, а в зону конфликта были введены российские миротворцы. С тех пор вместе с молдавскими и приднестровскими коллегами они охраняют мир в регионе, дав возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры об урегулировании конфликта.