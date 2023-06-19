В Пекине заявили, что КНР и США должны сделать выбор между диалогом или противостоянием

Глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И призвал остановить ухудшение китайско-американских отношений и вернуть их "на путь здорового и стабильного развития"

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Пекин и Вашингтон должны решить, как будут развиваться китайско-американские отношения - по пути сотрудничества или конфронтации. Об этом в понедельник заявил глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине.

"Этот визит госсекретаря США в Пекин приходится на критический момент в китайско-американских отношениях, и [нам] необходимо сделать выбор между диалогом или конфронтацией, сотрудничеством или конфликтом", - приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая.

Он призвал остановить ухудшение китайско-американских отношений и вернуть их "на путь здорового и стабильного развития".

Блинкен, в свою очередь, сообщил в Twitter, что обсудил с Ван И вопросы, касающиеся двусторонних отношений стран, и темы глобального значения. "Продолжая заниматься важным направлением очной дипломатии в Пекине, сегодня я встретился с руководителем канцелярии Комиссии ЦК по иностранным делам Ван И для обсуждения ряда двусторонних вопросов и вопросов глобального значения, которые затрагивают людей внутри страны и во всем мире", - написал Блинкен. Подробности встречи он не привел.

Блинкен находится с визитом в Пекине с 18 по 19 июня. В воскресенье министр иностранных дел КНР Цинь Ган провел переговоры с американским коллегой. Цинь Ган отметил, что китайско-американские отношения достигли самого низкого уровня с момента установления дипломатических связей между двумя странами. Он заявил, что китайские власти требуют от правительства Соединенных Штатов придерживаться принципа "одного Китая" и не оказывать содействия сепаратистам Тайваня.