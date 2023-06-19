МИД КНР не подтвердил и не опроверг готовность Китая быть гарантом безопасности Украины

В Пекине заявили о намерении "продолжать по-своему продвигать мирные переговоры и способствовать политическому урегулированию кризиса"

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Мао Нин не подтвердила и не опровергла готовность КНР быть гарантом безопасности Украины.

"По украинскому вопросу позиция Китая последовательна и ясна, мы будем продолжать по-своему продвигать мирные переговоры и способствовать политическому урегулированию кризиса", - сказала Мао Нин в понедельник на брифинге в ответ на вопрос, согласен ли Китай выступить гарантом безопасности Украины.

Президент России Владимир Путин на встрече 17 июня с лидерами и представителями миссии африканских стран продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле.

В шапке продемонстрированного Путиным документа указано, что это проект по состоянию на 15 апреля 2022 года. Пункт 1 статьи 1 гласит, что "Украина обязуется поддерживать свой постоянный нейтралитет, который провозглашается и закрепляется в Конституции Украины". Следующим пунктом прописано, что государства-гаранты признают, уважают и гарантируют статус Украины как постоянно нейтрального государства, а также обязуются обеспечить соблюдение данного статуса на международном уровне. В свою очередь Украина "обязуется не осуществлять деятельность, которая будет противоречить международно-правовому статусу постоянного нейтралитета" (пункт 3а статьи 1).

Перечень стран-гарантов приведен в преамбуле договора, среди них - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.