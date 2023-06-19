Госдеп подтвердил встречу Блинкена и Си Цзиньпина 19 июня

По сведениям агентства Associated Press, она состоится в 11:30 мск

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства США.

Агентство уточняет, что встреча Блинкена с китайским лидером состоится в 16:30 по местному времени (11:30 мск). Блинкен второй день находится в Китае и провел переговоры с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

Ранее о возможной встрече Блинкена и Си Цзиньпина сообщила газета The Washington Post.