В Ереване заявили об отсутствии взаимопонимания с Баку по некоторым ключевым вопросам

Как сообщили в МИД Армении, в частности, нет согласия, на основе карты какого года должен происходить дальнейший процесс делимитации

ЕРЕВАН, 19 июня. /ТАСС/. Армения и Азербайджан до сих пор не договорились о ряде ключевых вопросов для заключения мирного соглашения, в том числе и на основании карты какого года должен проходить процесс делимитации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян на брифинге в парламенте.

"К сожалению, на данный момент нет согласия, на основе карты какого года должен происходить дальнейший процесс делимитации, относительно института гарантов безопасности и прав народа Нагорного Карабаха, диалога Баку - Степанакерт. К сожалению, позиции сторон достаточно далеки друг от друга, но работа продолжается", - отметил он.

По словам замглавы МИД Армении, "рост напряженности со стороны Азербайджана на границе с Арменией и в Нагорном Карабахе не способствует установлению мира и стабильности в регионе и ставит под сомнение заявления Баку о заинтересованности в установлении мира". Костанян подчеркнул, что разблокирование региональных коммуникаций должно происходить "исключительно в рамках суверенитета и территориальной целостности сторон".