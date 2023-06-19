Дели рассчитывает согласовать дорожную карту сотрудничества в ВПК в ходе визита Моди в США

Индийский замминистра иностранных дел Винай Кватра отказался анонсировать отдельные проекты в сфере оборонной промышленности, по которым страны могут договориться во время поездки премьер-министра

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июня. /ТАСС/. Одним из результатов визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США может быть согласование дорожной карты сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Об этом заявил в понедельник замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.

"Страны обсуждали ее [дорожную карту] достаточно долго. Это, надеемся, станет одним из ключевых итогов предстоящего визита. Дорожная карта касается всех аспектов совместных разработок и производства в оборонной сфере", - сообщил Кватра на брифинге в преддверии визита Моди в США, который пройдет 21-24 июня.

Он отказался анонсировать отдельные проекты в сфере оборонной промышленности, по которым страны могут договориться во время визита. Ранее СМИ сообщали, что Нью-Дели и Вашингтон могут согласовать проекты совместного производства американских авиационных двигателей в Индии и продажу американских беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SeaGuardian.

"Не думаю, что было бы уместно выделять отдельные элементы и ставить какие-то заранее определенные цели. Полагаю, важно рассматривать отдельные аспекты оборонного сотрудничества в общем контексте", - ответил замглавы МИД Индии на вопрос, какие соглашения в сфере ВПК могут быть подписаны между странами во время визита.

Говоря о дорожной карте сотрудничества в ВПК, Кватра отметил, что она создаст рамочные условия для взаимодействия оборонных предприятий двух стран в разработке и производстве вооружений, а также создаст условия для "более интенсивного" взаимодействия оборонных комплексов Индии и США.