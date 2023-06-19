В Белоруссии заявили, что Западу не удалось удушить Минск и Москву

Председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко отметил, что правительства двух стран последовательно обеспечивают устойчивость социально-экономического развития

ВИТЕБСК, 19 июня. /ТАСС/. США и их союзники не добились успеха в попытках изолировать и экономически удушить Белоруссию и Россию. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко в Витебске на открытии 64-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"Следует признать, что несмотря на колоссальные усилия, предпринимаемые США и их союзниками, по изоляции и экономическому удушению Беларуси и России существенного результата они не добились", - сказал он.

Председатель нижней палаты белорусского парламента отметил, что правительства двух стран последовательно обеспечивают устойчивость социально-экономического развития. "Продолжается интенсивная работа по выполнению 28 союзных программ. На данный момент выполнено более 77% от общего числа задач, предусмотренных союзными программами. Полностью реализовано 10 программ", - напомнил Андрейченко.

"По-прежнему нас волнуют вопросы согласования условий осуществления каботажных перевозок между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, тарифы и сборы за аэронавигационное и аэропортное обслуживание, сроки перехода к осуществлению автомобильных перевозок на безразрешительной основе, - указал председатель Палаты представителей. - На эти и другие вопросы хотелось бы получить сегодня не только конкретные ответы, но и посмотреть, что еще необходимо сделать депутатскому корпусу совместно с исполнительной властью для дальнейшего совершенствования сотрудничества в транспортной сфере".

Как ожидается, в ходе правительственного часа депутаты Парламентского собрания заслушают информацию профильных министров России и Белоруссии о совместной работе двух стран по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Также будет рассмотрен проект модельного законодательного акта о системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства.

Предыдущая сессия Парламентского собрания Союзного государства состоялась в декабре 2022 года в Москве.