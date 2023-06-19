Израильский военный автомобиль подорвался на взрывчатке на Западном берегу

ТАСС, 19 июня. Израильский военный автомобиль подорвался, наехав на взрывное устройство в ходе стычек с палестинцами на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.

"Сегодня утром силы Армии обороны Израиля и погранполиции проводили операцию по задержанию двух подозреваемых в городе Дженин. <...> Во время отхода силовых подразделений из города военный автомобиль наехал на взрывное устройство и получил повреждения", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших среди израильских военных не приводится. Отмечается также, что "военные вертолеты обстреляли один из районов Дженина после выявления в нем вооруженных людей".

"Во время рейда [в Дженине] произошла массовая перестрелка с вооруженными представителями местного населения, которые бросали в военных взрывчатые вещества. Силовики открыли ответный огонь, были выявлены попадания", - проинформировали в армейской пресс-службе.

Со своей стороны Минздрав Палестины сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что не менее трех представителей арабского населения погибли, еще 31 пострадал в ходе столкновения с израильскими военными в Дженине. Состояние по меньшей мере шести раненых оценивается как критическое.

Ранее в понедельник палестинское агентство WAFA проинформировало, что израильские военные вошли в Дженин. На крышах нескольких домов были размещены израильские снайперы. Израильтяне применили против палестинского населения боевые пули, светошумовые гранаты и отравляющий газ. В одном из городских кварталов в ходе стычек была разрушена линия водопроводной сети. Лагерь беженцев в Дженине частично обесточен.