СМИ: в США обнаружили одного из организаторов убийства посла Карлова

По данным газеты Sabah, в план подготовки убийства российского дипломата были вовлечены несколько сотрудников официальных структур Турции, в том числе полиции, национальной разведки

АНКАРА, 19 июня. /ТАСС/. Один из организаторов убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова проживает в США в штате Техас и создавал подставные фирмы для помощи подельникам. Об этом в понедельник сообщила газета Sabah со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о Темеле Алсанджаке, известном также под именем Кадир. Он - член запрещенной в Турции организации ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена), считающейся ответственной за попытку госпереворота в Турции в 2016 году. Этот человек, как отмечает газета, проживает на вилле стоимостью $1,2 млн в Далласе. Он ранее открыл четыре подставные компании, зарегистрировав их в том числе на своих родных. Целью учреждения фирм было получение для других членов ФЕТО рабочих виз в США и других документов. Две из этих компаний он впоследствии закрыл.

Sabah также сообщает, что в план подготовки убийства российского дипломата были вовлечены несколько сотрудников официальных структур Турции, в том числе полиции, национальной разведки. За три дня до планируемого покушения один из членов ФЕТО получил приказ опубликовать на базировавшемся в Швеции сайте Nordic Monitor, а также в Twitter, информацию о планируемых действиях. Целью организаторов было возложить вину за убийство на джихадистские группировки и полностью подорвать отношения Турции и России вплоть до войны между странами.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

Судебный приговор по делу об убийстве Карлова был оглашен турецкими властями 9 марта 2021 года. Пять человек были приговорены к пожизненным заключениям, восемь - на сроки от 5 до 15 лет тюрьмы, шестеро обвиняемых были оправданы. Дела беглых подсудимых суд выделил в отдельное производство.