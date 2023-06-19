Правительство Молдавии одобрило инициативу правящей партии о переименовании Дня Победы

Согласно законопроекту, выходной день 9 мая переносится на 8 мая

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Правительство Молдавии одобрило законопроект депутатов правящей Партии действия и солидарности о переименовании Дня Победы в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне и переносе памятных мероприятий на 8 мая вместо 9 мая. Как говорится в сообщении на сайте пресс-службы кабинета министров, предложено выходной день 9 мая перенести на 8 мая.

"В своем отзыве на проект правительство отметило, что поддерживает перенос праздника и предлагает внести соответствующие поправки в трудовой кодекс. Если законопроект одобрят, то увеличится число нерабочих дней, что может негативно сказаться на предпринимателях, так как работодателю придется нести дополнительные расходы для оплаты труда работников 8 и 9 мая. Таким образом, предлагается сохранить выходной день, перенеся его на 8 мая", - говорится в документе. При этом правительство рекомендовало парламенту обсудить изменения с Академией наук Молдавии.

Ранее правящая партия внесла в парламент Молдавии проект закона о переименовании Дня Победы. Однако 15 июня депутаты на фоне протестов перенесли заседание, на котором должна была рассматриваться эта инициатива. Сотни людей принесли к зданию парламента плакаты с лозунгами: "Стоп фашизму", "Не крадите у нас праздник Победы", а также с требованиями отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного правящей партией. В своих выступлениях перед собравшимися депутаты от оппозиционных партий обратили внимание, что в ходе избирательной кампании Санду обещала не препятствовать празднованию Дня Победы.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что инициатива молдавских властей об отмене празднования Дня Победы разработана по западным лекалам, а Санду рискует повести страну по украинскому сценарию, отдав ее под внешнее управление.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Ежегодно в День Победы на акцию "Бессмертный полк" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей, возглавляют шествие бывшие президенты страны Владимир Воронин и Игорь Додон.