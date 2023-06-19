МИД Армении ждет реакции РФ на инцидент с поднятием флага Азербайджана у моста на границе

В Ереване ранее сообщали, что 15 июня группа азербайджанских военных попыталась установить государственный флаг Азербайджана на армянской территории

ЕРЕВАН, 19 июня. /ТАСС/. Армения ждет официальной реакции России на инцидент с поднятием флага Азербайджана военными республики у моста Акари на границе двух государств. Об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян.

"Инцидент расследуется <...>, МИД Республики Армения представил свою позицию и опасения по этому вопросу. Будем ждать официального ответа", - заявил он.

15 июня рано утром произошел инцидент на границе Армении и Азербайджана. Как сообщали в Погранслужбе Армении, группа азербайджанских военных попыталась установить государственный флаг Азербайджана на армянской территории. В ведомстве отметили, что армянская сторона предотвратила продвижение азербайджанских военнослужащих и попытку развернуть флаг. Согласно видеозаписи, опубликованной в армянских соцсетях, на месте происшествия присутствовали миротворцы РФ.

16 июня в МИД Армении была встреча с участием посла РФ Сергея Копыркина, в ходе которой было высказано резкое недовольство Армении относительно данного инцидента.