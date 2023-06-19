19 июня, 08:41

Подоляк считает, что процедура вступления Украины в НАТО займет от трех до восьми месяцев

По словам советника главы офиса украинского президента, на время процедуры вступления Киев рассчитывает получить гарантии безопасности, которые предполагают, что "все другие страны будут принимать участие в защите Украины", включающие поставки оружия

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вступление Украины в НАТО возможно лишь по окончании боевых действий, при этом процедура должна быть максимально сжатой и пройти в ускоренном темпе, заняв от трех до восьми месяцев. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

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"Определенный промежуток времени до того, как мы из де-факто страны НАТО перейдем в де-юре страну НАТО. Это будет занимать три месяца, шесть, может, восемь. <...> После окончания [боевых действий] - четкий календарный план, никаких там абстрактных ПДЧ (План действий по членству - прим. ТАСС), а конкретный план относительно вступления в течение шести месяцев или еще какого-либо количества месяцев в НАТО", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в понедельник.

По словам Подоляка, на время процедуры вступления Киев рассчитывает получить гарантии безопасности, которые предполагают, что "все другие страны будут принимать участие в защите Украины", включающие поставки оружия. "В рамках гарантий безопасности оружие должно автоматически предоставляться, включая максимальные инструменты, такие как [истребители] F-16 или [оперативно-тактические ракетные комплексы] ATACMS", - заявил он.

В воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете "Вельт ам зонтаг", что будущее Украины связано с НАТО, но в данный момент приоритетом является "утверждение Украины как суверенного и независимого государства". Он добавил, что по окончании боевых действий необходимо сосредоточиться на "достойных доверия соглашениях по безопасности Украины".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в альянс Украины и его приближение к российским границам. По словам Пескова, эта тема является раздражителем на долгие годы и многие страны Европы отдают себе в этом отчет. 

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