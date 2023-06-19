Украина рассчитывает вступить в НАТО сразу после Швеции по такому же сценарию

Глава Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что его страна хочет стать 33-м членом альянса

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Украина хочет вступить в НАТО после того, как в альянс вступит Швеция, пройдя такой же путь. Об этом заявил глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

"После 24 февраля Финляндия стала 31-й страной НАТО, я надеюсь, в ближайшее время 32-й страной станет Швеция. Мы хотим стать 33-м членом НАТО и хотим пройти этот путь так, как его прошли Финляндия и Швеция", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к конституции, закрепляющие стремление страны войти в состав НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.