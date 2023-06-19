В Австрийской партии свободы считают, что украинский конфликт закончится переговорами

Прекращение поставок западных вооружений Киеву ускорит этот процесс и сократит число жертв, считает председатель партии Херберт Кикль

ВЕНА, 19 июня. /ТАСС/. Украинский конфликт рано или поздно закончится мирными переговорами, прекращение поставок западных вооружений Киеву ускорит этот процесс и сократит число жертв. Такое мнение в понедельник выразил председатель оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль в интервью журналу Profil.

"Да. Нельзя вести войну без оружия", - заявил Кикль в ответ на вопрос о поддержке прекращения поставок оружия Украине Западом.

"Рано или поздно мы закончим мирными переговорами. Вопрос в том, сколько еще людей к тому времени погибнет", - заявил глава АПС в ответ на утверждение журналиста о том, что "Украины может уже не быть" в случае прекращения поставок западных вооружений.

Независимость ЕС

Евросоюз теряет свою независимость и вливается в состав структур Североатлантического альянса на фоне увеличивающихся поставок западных тяжелых вооружений Украине, отметил Кикль.

"Сейчас он (Евросоюз - прим. ТАСС) теряет свою независимость и вливается в структуры НАТО. Все, что я слышу, это призывы к поставкам на Украину новых, более тяжелых вооружений", - сказал Кикль в ответ на утверждение журналиста о том, что Евросоюз "является мирным проектом".

Согласно результатам социологического опроса, опубликованным Австрийским агентством печати 15 июня, АПС является самой популярной политической силой Австрии (28,2%). Правящие Австрийская народная партия и "Зеленые" суммарно пользуются поддержкой 34,2% австрийцев.