Правые популисты ФРГ предложили учредить в Европе новое сообщество вместо ЕС

В АдГ заявили, что терпение по отношению к Европейскому союзу закончилось

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" полагает, что на смену ЕС в Европе должно прийти новое сообщество. Именно такую формулировку они хотят включить в программу перед выборами в Европарламент, сообщила в понедельник газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.

"Наше терпение по отношению к Европейскому союзу закончилось. Именно поэтому мы выступаем за упорядоченный роспуск союза и вместо него хотим основать новое европейское экономическое сообщество, сообщество интересов", - отмечают в партии. АдГ полагает, что нынешний ЕС стал "недемократическим образованием", которое едва ли можно реформировать.

Таким образом правые популисты ужесточили свою риторику по отношению к ЕС. В программе перед выборами в Европарламент в 2019 году также упоминался "выход ФРГ" из союза или же его расформирование. Такой сценарий, в видении АдГ четырехлетней давности, был бы предпочтителен в том случае, если партии не удастся продвинуть свою повестку.

Выборы в Европарламент пройдут в 2024 году.

"Альтернатива для Германии" была образована в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ЕС она начала наращивать популярность, используя тему беженцев. На выборах в Бундестаг в 2017 году АдГ набрала 12,6% голосов, став третьей силой в парламенте, а в 2021 году - 10,3%, уступив четырем партиям. Сейчас ее рейтинг колеблется в диапазоне от 17% до 19%.

В ФРГ партию считают правопопулистской. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней виде какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональных уровнях.