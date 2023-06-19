Си Цзиньпин заявил Блинкену, что КНР четко изложила Госдепу свою позицию

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Китайские власти четко обозначили Госдепартаменту США свою позицию по вопросам, которые обсуждались в ходе текущего визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом в понедельник заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Глава канцелярии [комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро] Ван И и член Госсовета, [министр иностранных дел] Цинь Ган назвали встречу с госсекретарем Блинкеном искренней и глубокой, - сказал китайский лидер, принимая американского дипломата в пекинском Доме народных собраний. - Китай четко изложил свою позицию, обе стороны договорились действовать на основе взаимопонимания, которого я и президент США [Джо] Байден достигли на [индонезийском острове] Бали".