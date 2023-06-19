Елена Зеленская встретилась с президентом Израиля

Жена президента Украины также провела встречу с первой леди Михаль Герцог

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Жена президента Украины Елена Зеленская начала свой первый визит в Израиль и встретилась с президентом страны Ицхаком Герцогом и его женой.

"Начала свой визит в Израиль со встречи с президентской четой", - написала она в своем Telegram-канале и выложила совместное фото. Зеленская добавила, что сотрудничает с первой леди Израиля Михаль Герцог в проектах по ментальному здоровью.

Как сообщила пресс-служба израильского МИД, супруги глав двух государств встретились "за завтраком в начале их совместного рабочего дня, который посвящен гуманитарным вопросам, прежде всего - посттравматическому лечению детей и молодежи".

"Президент [Израиля] Ицхак Герцог присоединился к завтраку первых леди в знак уважения к совместным усилиям по облегчению страданий детей на войне и развитию гуманитарной деятельности", - отметили в пресс-службе.

Ранее о планируемом визите Зеленской сообщила газета The Times of Israel. По ее данным, приглашение поступило от жены израильского президента. Сообщалось, что супруги лидеров двух стран посетят бойцов украинской армии, которые проходят реабилитацию на территории еврейского государства. Кроме того, по информации издания, ожидается встреча Зеленской с рядом израильских чиновников.

20 мая глава МИД еврейского государства Эли Коэн в интервью газете The Jerusalem Post заявил, что его страна продолжает морально поддерживать Украину и оказывать ей невоенную помощь. С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить ей вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны, однако всегда сталкивалась с отказами. Власти еврейского государства подчеркивали, что, руководствуясь интересами национальной безопасности, ограничатся поставками гуманитарной помощи и нелетального снаряжения. В частности, они обещали помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о нападениях с воздуха.