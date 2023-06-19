В Молдавии представитель оппозиции призвал выдворить посла США за участие в ЛГБТ-марше

Председатель партии "Шор" Валерий Клименко заявил, что Кент Логсдон тем самым нарушил конституцию республики

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Почетный председатель молдавской оппозиционной партии "Шор" Валерий Клименко потребовал от властей страны выдворить посла США в Молдавии Кента Логсдона из страны за то, что он принял участие в прошедшем в воскресенье в Кишиневе марше ЛГБТ .

"Посол США нарушил нашу конституцию своим участием в ЛГБТ-марше, плевал всем нам в лицо, проповедуя, поддерживая те ценности, которые чужды православному христианскому народу. Как это понимать? Ты приехал в чужую страну, ты должен в своей работе учитывать интересы, опыт и традиции народа, куда ты приехал. В связи с этим у меня возникает вопрос, а правильно ли то, что мы терпим такого посла на нашей земле", - заявил Клименко выступая в понедельник перед участниками митинга протеста у здания Конституционного суда, который рассматривает запрос правительства о запрете партии "Шор". Он высказал мнение, что власти "должны потребовать объявить персона нон грата тех, кто провоцирует подобного рода сборища".

В воскресенье МВД Молдавии выделило усиленные отряды полиции для охраны около сотни представителей ЛГБТ-сообщества, которые прошли маршем по одной из улиц города. Среди них были посол США, сотрудники посольства этой страны, Великобритании, Нидерландов и других западных стран, депутат правящей Партии действия и солидарности. Колонну, растянувшуюся на несколько десятков метров, пришлось охранять от противников марша - представителей духовенства и общественности.

Ранее мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что не даст разрешения на проведение подобного мероприятия. Со своей стороны, митрополия Молдавии уже несколько лет просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества. Митрополит Православной церкви Молдавии Владимир призвал препятствовать проведению подобных акций, которые, по его словам, оскорбляют общественную мораль и грубо нарушают свободы других людей. Он обратил внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.

Акции ЛГБТ-сообщества на территории региона запретило Народное собрание Гагаузской автономии Молдавии. Бывший глава Молдавии Игорь Додон раскритиковал нынешнего президента страны Майю Санду и правящую партию за продвижение нетрадиционных ценностей в ситуации, когда страна приближается демографической катастрофе в связи с резко сокращающейся численностью населения. Он призвал руководство страны сосредоточиться на оказании социальной помощи многодетным семьям, поддерживать молодые пары, предоставляя им льготные кредиты, рабочие места и другие преимущества.