Лукашенко заявил, что руководство Белоруссии выборов не боится

Глава республики добавил, что курс действующей власти поддерживает около 80% белорусов

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Белорусские власти проведут парламентские выборы честно, без фальсификаций, как в Америке, им бояться нечего, так как 80% белорусов поддерживают государственный курс. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Центризбиркома Игорем Карпенко, на которой они обсудили подготовку к электоральной кампании 2024 года, в частности к парламентским выборам.

"Нам прятать нечего <…>, когда подойдет срок, когда мы сочтем нужным, мы пригласим наблюдателей, <…> чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке там. И стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее. И фальсификаций куча. Это уже сегодня видно. Мы должны честно провести эти выборы", - сказал президент, его слова приводит агентство БелТА. По его словам, большинство белорусов поддерживают государственный курс.

"Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться? Ну, за 20%, которые колеблются и которые против, мы еще поборемся. Это я говорю как президент", - отметил Лукашенко.

Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года, в конце апреля 2024 года должно быть созвано первое Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в стране должны пройти выборы президента.