19 июня, 10:03
Военная операция на Украине

Президент Германии заявил, что Китай мог бы оказать влияние на Россию ради мира на Украине

Франк-Вальтер Штайнмайер добавил, что КНР является партнером для ФРГ и Европы, "а также - все больше - конкурентом и соперником на международной сцене"

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился в понедельник в Берлине с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Как сообщила пресс-служба канцелярии германского президента, стороны "открыто и подробно" обсудили двусторонние отношения и международную политику, в частности, Берлин призвал Пекин "использовать влияние" на Москву ради мира на Украине.

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"Китай является крупнейшим торговым партнером Германии. Сотрудничество остается важным, но в последние годы оно изменилось. Китай является партнером для Германии и Европы, а также - все больше - конкурентом и соперником на международной сцене", - говорится в релизе пресс-службы, распространенном в Twitter.

"Темой разговора также стали отношения Китая с США. Штайнмайер подчеркнул особую важность отношений между двумя странами для глобальной безопасности и сотрудничества. Он выступил за укрепление каналов коммуникации между государствами", - отмечается в сообщении.

Стороны обсудили ситуацию на Украине. Президент ФРГ подчеркнул, что Китай "мог бы использовать свой международный вес и влияние на Россию ради содействия справедливому миру", указывается в релизе.

Вечером в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет переговоры с Ли Цяном в формате рабочего ужина. Одной из тем может стать ситуация на Украине. Во вторник официально открываются 7-е германо-китайские межправительственные консультации. 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияШтайнмайер, Франк-ВальтерШольц, ОлафВоенная операция на УкраинеЛи Цян
© Информационное агентство ТАСС
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