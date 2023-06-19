Си Цзиньпин отметил достигнутый в ходе визита Блинкена прогресс по некоторым вопросам

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Китайские власти в ходе визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена достигли с американской стороной "прогресса по некоторым конкретным вопросам". Об этом в понедельник заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Был достигнут прогресс и договоренности по некоторым конкретным вопросам", - приводит слова Си Цзиньпина МИД Китая.

Си Цзиньпин также отметил, что Китайские власти четко обозначили Госдепартаменту США свою позицию по вопросам, которые обсуждались в ходе визита Блинкена. "Глава канцелярии [комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро] Ван И и член Госсовета, [министр иностранных дел] Цинь Ган назвали встречу с госсекретарем Блинкеном искренней и глубокой, - сказал китайский лидер, принимая американского дипломата в пекинском Доме народных собраний. - Китай четко изложил свою позицию, обе стороны договорились действовать на основе взаимопонимания, которого я и президент США [Джо] Байден достигли на [индонезийском острове] Бали".

Ранее местные СМИ сообщили, что на встрече Блинкена с Цинь Ганом, в частности, обсуждался вопрос Тайваня. В ходе нее Пекин указал Вашингтону на необходимость соблюдать принцип "одного Китая".

Как подчеркнул китайский лидер, взаимодействие между двумя странами всегда должно опираться на обоюдное уважение и искренность. "Надеюсь, что вы в ходе этого визита смогли внести позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений", - добавил он.

18-19 июня Блинкен находится в КНР с визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался для "сбора важной информации". Это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года.