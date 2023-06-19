WP: встреча Си Цзиньпина с Блинкеном продлилась 35 минут

По данным издания, госсекретарь и лидер Китая пожали друг другу руки перед началом переговоров

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине продлилась 35 минут. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, госсекретарь и лидер Китая пожали друг другу руки перед началом переговоров. То, что встреча состоится, стало известно только за 45 минут до ее начала, говорится в сообщении.

В ходе встречи председатель КНР заявил, что китайские власти во время визита в страну госсекретаря США достигли с американской стороной "прогресса по некоторым конкретным вопросам". Также Си Цзиньпин выразил надежду на то, что визит Блинкена поспособствует стабилизации отношений двух стран.

18-19 июня Блинкен находится в КНР с визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался для "сбора важной информации". Это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года.