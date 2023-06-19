Литва намерена до конца года оборудовать на границе с Белоруссией 100 км патрульной полосы

По словам главы МВД балтийской республики Агне Билотайте, полоса шириной 3,5 м будет приспособлена для пешеходного патрулирования, движения на вездеходах, квадроциклах и проезда другой специальной техники

ВИЛЬНЮС, 19 июня. /ТАСС/. Около 100 км патрульной полосы оборудует до конца текущего года Литва на границы с Белоруссией. Об этом в понедельник заявила журналистам посетившая район госграницы глава МВД балтийской республики Агне Билотайте.

"Запущен первый этап инфраструктурного проекта по оборудованию вдоль границы патрульной полосы, которая устраивается сразу за физическим барьером (проволочным заграждением - прим. ТАСС)", - сказала она.

Патрульная полоса шириной 3,5 м будет приспособлена для пешеходного патрулирования, движения на вездеходах, квадроциклах и проезда другой специальной техники.

Стоимость работ на первом этапе составит €10 млн. 75% средств выделены ЕС, так как внешняя граница Литвы одновременно является внешней границей евросообщества.

Затем последует второй этап строительства 250 км патрульной полосы. Его стоимость оценивается в 40 млн евро.

Протяженность литовско-белорусской границы составляет около 680 км. Там, где она проходит не по водоемам, построено заграждение, которое оснащено системами видеоконтроля. Литва построила стационарное заграждение высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой идет колючая проволока. Перед забором установлена дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.