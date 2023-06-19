19 июня, 10:28,
обновлено 19 июня, 10:52

Минобороны Армении утверждает, что ВС Азербайджана вновь обстреляли завод у Ерасха

Он строится за счет иностранных инвестиций

ЕРЕВАН, 19 июня. /ТАСС/. Оборонное ведомство Армении утверждает, что Вооруженные силы Азербайджана в понедельник вновь обстреляли строящийся за счет иностранных инвестиций металлургический завод у Ерасха.

"19 июня в 13:25 [12:25 мск] подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по металлургическому заводу, строящемуся в Ерасхе за счет иностранных инвестиций", - отмечается в заявлении.

Согласно информации Минобороны Армении, Азербайджан обстреливал завод также 13, 14 и 16 июня, из-за чего ранения получили двое граждан Индии, повреждена строительная техника. Металлургический завод в Ерасхе строят бизнесмены из Армении и США, общий объем инвестиций составляет $70 млн. 

Теги:
АзербайджанАрмения
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