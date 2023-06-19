Си Цзиньпин заявил, что США не решат свои проблемы путем соперничества с Китаем

Как отметил председатель КНР, подобная позиция противоречит общемировым тенденциям

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не смогут решить свои проблемы путем усиления соперничества в отношениях с Китаем, поскольку подобная позиция противоречит общемировым тенденциям. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Соперничество между ведущими державами не соответствует тенденции нашего времени. Оно тем более не решит проблемы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, и не устранит вызовы, с которыми сталкивается весь мир", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Как уточнил китайский лидер, Пекин учитывает интересы американской стороны и не собирается "бросать ей вызов или вытеснять Соединенные Штаты".