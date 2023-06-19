NYT: Киев заплатил $800 млн за оружие, которое полностью или частично не поставлено

По данным газеты, другая часть вооружений была настолько ветхой, что ее можно было только разобрать на запчасти

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Киев заплатил поставщикам оружия более $800 млн с февраля 2022 года за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, "Украина заплатила подрядчикам сотни миллионов долларов за вооружение, которое не было доставлено, а другая часть [вооружений] была настолько ветхой, что ее можно было только разобрать на запчасти".

После начала спецоперации России на Украине западные союзники отправили Киеву вооружения на десятки миллиардов долларов, указывается в публикации. Согласно подсчетам издания, по состоянию на прошлую неделю только Соединенные Штаты предоставили военную помощь на сумму около $40 млрд, десятками миллиардов долларов исчисляется помощь европейских стран.

"Многие поставки западных союзников включали в себя современное вооружение, которое доказало свою высокую эффективность, - пишет The New York Times. - Но в других случаях союзники предоставили вооружение со складов, которое в лучшем случае нуждалось в капитальном ремонте".

Всего, по оценке издания, на ремонте находится 30% вооружений Украины, подчеркивает газета.