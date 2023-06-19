Великобритания ввела санкции против министра обороны и начальника Генштаба ВС Сирии

Им запретили въезд в Соединенное Королевство, активы в случае обнаружения подлежат заморозке

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании ввело санкции в отношении министра обороны Сирии Али Махмуда Аббаса и начальника Генерального штаба армии и ВС Сирии Абделя Карима Махмуда Ибрагима. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Соединенного Королевства.

В нем утверждается, что начальник Генштаба армии и ВС Сирии "был вовлечен в подавление сирийского населения посредством командования вооруженными силами", которые якобы систематически применяли "сексуальное и гендерное насилие". Аббас был включен в санкционный список на аналогичном основании. Обоим запретили въезд в Великобританию, их активы в случае обнаружения в королевстве подлежат заморозке.

Кроме того, под рестрикции Лондона попали лидер группировки "Кооператив для развития Конго" (CODECO) Дезире Лондрома Нджукпа и один из руководителей группировки "Май-май", действующей в Демократической Республике Конго, Уильям Якутумба. Согласно МИД Великобритании, оба были вовлечены в "совершение нарушений международного гуманитарного права в Демократической Республике Конго, включая массовые изнасилования". В Форин оффисе уточнили, что санкции были введены в Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.