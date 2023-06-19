19 июня, 11:06
Военная операция на Украине

Экс-президент ЮАР заявил, что кризис на Украине создан странами НАТО

Джейкоб Зума считает, что созданный конфликт связан с попытками противодействия БРИКС

ПРЕТОРИЯ, 19 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс виновен в создании нынешнего кризиса на Украине, в том числе из-за желания расширить свои границы на восток. Такое мнение высказал бывший президент ЮАР Джейкоб Зума.

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"Россия не может допустить продвижения НАТО на Украину, которая является соседней с РФ страной, - цитирует его в понедельник местная радиостанция SABC. - Россия не могла допустить, чтобы через соседнюю страну вмешивались в ее внутренние дела".

При этом Зума считает, что страны Запада недовольны существованием БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), а созданный НАТО кризис на Украине, в частности, связан с попытками противодействия этому объединению, отмечает SABC. "Однако БРИКС невозможно сломить", - сказал экс-президент.

Зума высказался за установление мира на Украине. "Требуется мир [на Украине], - отметил он. - Везде, где идут сражения, необходимо пытаться установить мир".

В мае 2009 года Зума был избран президентом ЮАР, а весной 2014 года его переизбрали на второй срок. Однако в феврале 2018 года он был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в коррупции. В настоящее время Зума проходит в качестве обвиняемого на судебном процессе. 

Теги:
ЮАРУкраинаВоенная операция на Украине
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