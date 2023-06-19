Шольц: Западу следует ориентироваться на то, что операция РФ на Украине может затянуться

По словам канцлера ФРГ, Берлин будет поддерживать Киев "сколько потребуется"

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Странам Запада следует ориентировать свою политику на сценарий, при котором боевые действия на Украине затянутся. Об этом заявил в понедельник в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы должны настраиваться на то, что российская война против Украины может продлиться еще долго. К этому мы готовимся и на это мы ориентируем нашу политику", - сказал он.

"Германия будет поддерживать Украину сколько потребуется, - добавил он. - Но также ясно, что НАТО не будет становиться стороной конфликта".