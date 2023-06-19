СМИ: с начала столкновений в Западном Дарфуре погибли около 5 тыс. человек

Около 8 тыс. получили ранения, передает телеканал AlHadath

КАИР, 19 июня. /ТАСС/. Не менее 5 тыс. человек погибли в результате боев между суданской армией и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ), а также сопровождающих их вооруженных межплеменных столкновений в штате Западный Дарфур, расположенном на западе Судана. Такие данные привел в понедельник телеканал AlHadath со ссылкой на местные источники в этом штате.

По данным организации "Султанат Дар Масалит", представляющей проживающую в штате народность масалит, "с начала вооруженных стычек в [административном центре Западного Дарфура] Эль-Генейна и его пригородах было убито 5 тыс. человек, и около 8 тыс. получили ранения".

14 июня власти штата сообщили, что жертвами столкновений между армией и спецназом, которые происходят в Западном Дарфуре, к тому времени уже стали более 1 тыс. человек. По их данным, бои между противоборствующими сторонами шли с применением тяжелых орудий, в результате постоянных обстрелов в Эль-Генейне уничтожены все больницы и госпитали, у раненых нет возможности получить медицинскую помощь. Тогда же власти Западного Дарфура обратились к международному сообществу с требованием о незамедлительном вмешательстве с целью прекращения столкновений в регионе.

На следующий день в Эль-Генейне был убит губернатор Западного Дарфура Хамиса Абакар, который за некоторое время до смерти якобы был арестован отрядом суданского спецназа. Армия обвинила в убийстве главы региона силы быстрого реагирования. Спецназ в ответ заявил, что к убийству Абакара "причастна разведка суданской армии, которая разжигает межплеменную рознь в Дарфуре". Истинные причины и обстоятельства смерти губернатора не выяснены до сих пор.