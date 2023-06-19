Очередной саммит ОДКБ пройдет в Минске в ноябре

Предыдущая сессия СКБ ОДКБ состоялась 23 ноября 2022 года в Ереване

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Очередная сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в ноябре в Минске. Об этом после переговоров с прибывшим в белорусскую столицу казахским коллегой Муратом Нуртлеу сообщил министр иностранных дел республики Сергей Алейник.

"Президенты [Белоруссии и Казахстана] встречались относительно недавно, в октябре 2022 года в Астане. А в ноябре этого года мы ожидаем участия президента Казахстана в сессии Совета коллективной безопасности [ОДКБ] в Минске", - сказал Алейник.

Предыдущая сессия СКБ ОДКБ состоялась 23 ноября 2022 года в Ереване.

В состав Совета коллективной безопасности, который является высшим органом ОДКБ, входят руководители государств - участников организации. Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.