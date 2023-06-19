Оппозиция Эстонии подготовила вотум недоверия против премьера Каллас

В документе указано, что действия правительства "усугубляют демографический кризис", что оно "не имеет мандата на повышение налогов", а риторика премьер-министра, которая "сравнивает оппозицию с диктаторскими режимами, неприемлема"

ВИЛЬНЮС, 19 июня. /ТАСС/. Оппозиционные партии в парламенте Эстонии инициировали вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас. Об этом в понедельник сообщила газета Postimees.

"Довольно необычно, что вотум недоверия инициируется через считанные месяцы после формирования нового правительства, однако политика [правящей коалиции] и действия лично премьер-министра тоже были беспрецедентными", - отметил председатель оппозиционной партии "Отечество", экс-глава МИД республики Урмас Рейнсалу, который вынес проект вотума на обсуждение в парламенте. В документе, подписанном всеми оппозиционными депутатами, указано, что действия правительства "усугубляют демографический кризис", что оно "не имеет мандата на повышение налогов", а риторика премьер-министра, которая "сравнивает оппозицию с диктаторскими режимами, неприемлема".

Выборы в парламент Эстонии 15-го созыва прошли 5 марта. Наибольшее число голосов набрала Партия реформ во главе с Каей Каллас - за нее проголосовали 32% избирателей. По итогам было сформировано коалиционное правительство, куда вошли депутаты Партии реформ, Центристской партии Эстонии и партии "Ээсти 200", а Каллас сохранила за собой пост премьер-министра.

Коалиция, которая контролирует 60 из 101 места в парламенте, начала проводить курс на повышение налогов физических и юридических лиц, а также на сокращение социальных выплат.