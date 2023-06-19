В Венгрии заявили, что Орбан отправится в Киев, если в этом будет какой-то смысл

Как отметил глава канцелярии главы венгерского правительства Гергей Гуйяш, в планы премьера не входит визит в Москву

БУДАПЕШТ, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет готов отправиться в Киев, если увидит, что это может способствовать урегулированию конфликта на Украине, а также нормализации двусторонних отношений. В то же время речь о его визите в Москву не идет. Об этом сообщил в понедельник на встрече с журналистами глава канцелярии главы венгерского правительства Гергей Гуйяш.

Отвечая на вопрос о возможности поездки Орбана в Киев, он сказал: "Если в этом будет какой-то смысл, то мы готовы". Однако, подчеркнул Гуйяш, премьер-министр проводит свои зарубежные поездки только тогда, "когда в решении имеющихся вопросов может быть достигнут существенный прогресс". На вопрос о возможности визита Орбана в Москву глава канцелярии ответил, что это не входит в его планы.

Ранее Гуйяш заявлял, что препятствием для поездки премьер-министра Венгрии в Киев является проблема нарушения украинскими властями прав венгерского меньшинства в Закарпатье. По его словам, Орбан отправится в украинскую столицу при условии, что это поможет урегулировать разногласия между двумя странами.

Венгерский премьер разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот присутствовал на саммите Евросоюза в Брюсселе 9 февраля. Как сообщила газета "Непсава", во время той краткой встречи Орбан и получил от Зеленского приглашение посетить Киев. В отличие от лидеров других стран, он не был в столице Украины после начала Россией специальной военной операции. В ноябре прошлого года поездку туда совершила президент Венгрии Каталин Новак.