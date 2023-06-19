19 июня, 11:07,
обновлено 19 июня, 11:27

Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине
© ТАСС/ Reuters

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встречах в Китае поднял вопрос об озабоченности Вашингтона в связи с действиями Пекина в Тайваньском проливе и подчеркнул, что Соединенные Штаты настроены на мирное урегулирование разногласий вокруг Тайваня.

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"Я поднял вопрос об озабоченности США, которую разделяют все больше стран, по поводу провокационных действий КНР в Тайваньском проливе, а также в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях", - сказал Блинкен в понедельник на пресс-конференции в Пекине.

Он отметил, что США поддерживают принцип "одного Китая" в тайваньском вопросе и выступают против любого изменения статус-кво. "Мы продолжаем рассчитывать на мирное урегулирование разногласий между сторонами", - подчеркнул госсекретарь.

Госсекретарь США заявил, что на встречах в КНР повторил, что Вашингтон против односторонних действий в Тайваньском проливе и не поддерживают независимость Тайваня. По его словам, кризис вокруг Тайваня привел бы к экономическому кризису, который затронул бы весь мир.

Блинкен считает, что его контакты в Китае были субстантивными, откровенными и конструктивными.

"Здесь в Китае я провел важные переговоры с председателем Си Цзиньпином. И у меня были откровенные, субстантивные и конструктивные переговоры с моими коллегами - [членом Политбюро ЦК КПК] Ван И и [министром иностранных дел Китая] Цинь Ганом", - сказал он на пресс-конференции в Пекине, где он находится с двухдневным визитом.

Блинкен добавил, что Вашингтон и Пекин согласились с необходимостью стабилизировать отношения. 

Теги:
СШАКитайТайвань
© Информационное агентство ТАСС
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