Блинкен: США приветствовали бы конструктивную роль Китая в достижении мира на Украине

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствовали бы конструктивную роль Китая в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в понедельник заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоров с другими официальными лицами.

"В ходе встреч мы активно обсуждали региональные и глобальные вызовы, в том числе агрессивную войну России против Украины. Я повторил, что мы приветствуем, если Китай сыграет конструктивную роль вместе с другими странами в достижении справедливого мира [на Украине] на основе принципов Устава ООН", - сказал он.