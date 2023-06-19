19 июня, 11:11,
обновлено 19 июня, 11:46

Блинкен: США приветствовали бы конструктивную роль Китая в достижении мира на Украине

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствовали бы конструктивную роль Китая в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в понедельник заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоров с другими официальными лицами.

"В ходе встреч мы активно обсуждали региональные и глобальные вызовы, в том числе агрессивную войну России против Украины. Я повторил, что мы приветствуем, если Китай сыграет конструктивную роль вместе с другими странами в достижении справедливого мира [на Украине] на основе принципов Устава ООН", - сказал он. 

Теги:
СШАКитайБлинкен, Энтони
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