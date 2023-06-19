Си Цзиньпин заявил, что страны мира не хотят выбирать сторону между Китаем и США

Глава КНР добавил, что Пекин и Вашингтон должны привносить "стабильность, уверенность и конструктивность в неспокойный мир"

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Международное сообщество обеспокоено текущим состоянием отношений Китая и США и не хочет занимать одну из двух сторон. Об этом в понедельник заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине.

"В настоящее время международное сообщество обеспокоено текущим состоянием китайско-американских отношений, страны мира не хотят видеть конфликты и противостояние между нашими государствами, не хотят выбирать сторону между Китаем и США", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер добавил, что Пекин и Вашингтон должны привносить "стабильность, уверенность и конструктивность в неспокойный мир".

Си Цзиньпин отметил, что развивающийся мир нуждается в стабильных китайско-американских отношениях.

"Мир развивается, эпохи меняются. Миру нужны в целом стабильные китайско-американские отношения", - приводит его слова агентство Xinhua.

Председатель КНР также добавил, что "от того, смогут ли Китай и США наладить отношения, зависит судьба человечества".

Блинкен находится с визитом в Пекине с 18 по 19 июня. Ранее он провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии Комиссии Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И.