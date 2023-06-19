Блинкен заявил, что разрыв экономических связей с Китаем не отвечает интересам США

Госсекретарь упомянул, что торговые отношения между двумя странами находятся в наивысшей точке за всю их историю

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разрыв экономических связей с Китаем не отвечает американским интересам.

"Стремиться к разрыву в отношениях с Китаем было бы просто не в наших интересах, - сказал Блинкен в понедельник на пресс-конференции в Пекине. - Мы получаем огромную выгоду от роста и прогресса в других странах, особенно в одной из крупнейших экономик мира, когда речь идет о Китае". В подтверждение своих слов госсекретарь США упомянул, что торговые отношения между США и КНР находятся в наивысшей точке за всю их историю, а товарооборот между двумя странами достиг 700 млрд долларов. "Американские прямые инвестиции в Китай достигли уровня, которого мы не видели с 2014 года, - подчеркнул Блинкен. - В то же время у нас в США обучаются более 300 тыс. китайских студентов".

"В ходе встреч мы обсудили наращивание студенческого обмена, мы также настроены на увеличение количества прямых рейсов между нашими странами", - сказал госсекретарь.