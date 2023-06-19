Правозащитники ФРГ потребуют у Борреля отреагировать на слова президента Чехии о русских

Петр Павел ранее заявил, что "за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) потребует у главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля оценить слова президента Чехии Петра Павела о том, что за россиянами в западных странах нужно "следить гораздо пристальнее". Об этом говорится в выпущенном в понедельник пресс-релизе VADAR, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время VADAR готовит запросы в адрес правительства Германии и верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с требованием обозначить свою позицию по заявлению Петра Павела и фактам нарушения прав человека по национальному признаку", - говорится в релизе.

VADAR выпустила заявление в связи со словами президента Чехии, в котором обратила внимание на то, что Павел провел параллель с японским населением в США, которое в начале Второй мировой войны оказалось под строгим режимом наблюдения. В ассоциации напомнили, что позднее американские власти принесли извинения за лагеря для интернированных японцев.

"Не могу дать объяснения тому, что для Петра Павела этот национальный позор США остался предметом подражания. Мне кажется, что своей отсылкой к японцам в Америке он именно и предлагает сажать русских в лагеря. Это исходит из контекста его заявления, - заявил президент VADAR Ульрих Ойме. - Я требую четкой позиции по данному вопиющему факту нарушения прав человека ответа от Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Я оцениваю высказывания чешского политика как факт откровенной русофобии, оторванный от исторического и политического опыта".

Ранее президент Чехии Петр Павел в интервью заявил, что "за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше", напомнив, что именно такой подход использовали США в отношении приехавших в начале Второй мировой войны японских граждан. Позднее пресс-секретарь президента Маркета Ржехакова пояснила, что речь шла не об "интернировании или каком-либо преследовании", а о наблюдении за теми россиянами, "у кого есть факторы риска".