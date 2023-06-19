Си Цзиньпин заявил, что Китаю и США необходимо ценить общие интересы

Лидер КНР отметил, что успех каждой из сторон должен рассматриваться как возможность, а не угроза

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Китай и США должны ценить общие интересы и искать в них возможность для общего развития. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая прошла в Пекине.

"Необходимо ценить общие интересы, существующие между двумя странами. Успех каждой из сторон должен рассматриваться как возможность, а не угроза", - приводит его слова агентство Xinhua.

18-19 июня Блинкен находится в КНР с визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. Пекин заявил, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался для "сбора важной информации". Это первое посещение Китая главой Госдепартамента США с октября 2018 года.