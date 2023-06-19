МИД Израиля воздержался от комментариев после слов Путина о еврейских корнях Зеленского

Российский лидер в ходе дискуссии на пленарной сессии ПМЭФ назвал украинского президента "позором еврейского народа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июня. /ТАСС/. МИД Израиля в данный момент не комментирует высказывания президента РФ Владимира Путина, назвавшего украинского руководителя Владимира Зеленского "позором еврейского народа". Об этом заявили корреспонденту ТАСС в понедельник в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Со стороны Министерства иностранных дел [Израиля] комментариев по поводу этой темы не было", - заявил представитель МИД в ответ на просьбу прокомментировать слова Путина и последовавшее за ними требование украинского посла к Израилю "решительно осудить" заявления российского лидера.

В пятницу Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарной сессии ПМЭФ обратил внимание на то, что Украина возвела на пьедестал почета в качестве героев последователей Гитлера. При этом он поделился отношением своих друзей-евреев к нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому, согласно которым украинский президент - "не еврей, это позор еврейского народа". Путин напомнил, что Зеленский - "человек с еврейской кровью", однако, по словам российского президента, этот украинский политик "своими действиями покрывает неонацистов".

В ответ на это посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в тот же день заявил изданию Yedioth Ahronoth, что Киев ожидает, что "израильское правительство решительно осудит заявления Путина". В противном случае, утверждал он, визит первой леди Украины Елены Зеленской в Израиль может быть отложен или отменен. Между тем в понедельник Зеленская прибыла, как и планировалось, в Израиль и начала свой визит со встречи с супругой израильского президента Ицхака Герцога Михаль.