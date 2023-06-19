Венгрия намерена голосовать против реформы рынка электроэнергии ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что подготовленные Еврокомиссией предложения лишат руководство страны "права поддерживать цены на услуги ЖКХ на низком уровне"

БУДАПЕШТ, 19 июня. /ТАСС/. Венгрия не поддержит реформу европейского рынка электроэнергии, разработанную Еврокомиссией, поскольку она предполагает диктат цен и отказ от дешевых тарифов на услуги ЖКХ. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после совещания министров энергетики стран Евросоюза, состоявшегося в понедельник в Люксембурге.

"Мы проголосуем против", - сказал глава МИД на встрече с журналистами по итогам совещания. Сийярто, который курирует в правительстве Венгрии вопросы международного сотрудничества в области энергетики, пояснил, что предложения, подготовленные Еврокомиссией, лишат руководство страны "права поддерживать цены на услуги ЖКХ на низком уровне".

"Право устанавливать низкие цены на электроэнергию должно принадлежать нам, венграм", - подчеркнул министр, напомнив, что в Венгрии действуют самые низкие в Евросоюзе тарифы на услуги ЖКХ. Пресс-конференция Сийярто транслировалась из Люксембурга на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В марте Еврокомиссия предложила реформу рынка электроэнергии в ЕС, основанную на введении долгосрочных контрактов с фиксированными ценами. Если инициатива будет одобрена Советом ЕС и Европарламентом, то Еврокомиссия и страны ЕС должны будут внести изменения в документы, регламентирующие порядок заключения контрактов и определения цен на европейском энергетическом рынке.