Шольц назвал "хорошим знаком" поездку Блинкена в Китай

19 июня канцлер Германии проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в формате рабочего ужина

БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц положительно расценил факт поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

"Визит госсекретаря США в Китай - хороший знак для необходимой нормализации отношений", - заявил канцлер в понедельник, выступая с речью на экономической конференции "День германской промышленности".

Блинкен находится с визитом в Пекине с 18 по 19 июня.

Вечером 19 июня Шольц проведет переговоры в Берлине с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в формате рабочего ужина. Одной из тем может стать ситуация на Украине. 20 июня официально открываются седьмые германо-китайские межправительственные консультации.