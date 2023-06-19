19 июня, 12:28,
обновлено 19 июня, 12:45

Санду удовлетворена признанием партии "Шор" антиконституционной

Президент Молдавии пообещала лично проконтролировать выполнение этого решения

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду удовлетворена признанием молдавской партии "Шор" антиконституционной, она пообещала проконтролировать выполнение этого решения Конституционного суда (КС).

"Конституционный суд объявил неконституционной партию "Шор". <...> Политическая партия, созданная путем коррупции и для коррупции, представляет опасность для конституционного строя и безопасности государства. Из этого следует, что государственные учреждения проанализируют решение КC и предпримут следующие шаги для соблюдения и эффективного его выполнения", - написала Санду на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

Теги:
МолдавияСанду, Майя
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